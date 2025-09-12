Intervento di bonifica a Torre di Gaffe.

Questa mattina è stata eseguita un’importante azione di bonifica nella zona di Torre di Gaffe, da parte degli operatori della provincia.

Sono stati rimossi cumuli di rifiuti abbandonati ed ingombranti che da tempo deturpavano il territorio e arrecavano un grave danno alla salute pubblica.

“Un sentito ringraziamento all’Assessore Provinciale, Dott.ssa Anna Triglia, per l’attenzione e l’impegno rivolti al nostro territorio – scrive il Sindaco Angelo Balsamo – È fondamentale la collaborazione di tutti i cittadini: mantenere l’ambiente pulito è un dovere comune. Si invita pertanto a rispettare le corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Si ricorda che l’abbandono illecito comporta l’applicazione di sanzioni”.