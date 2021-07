Pubblicità

La decisione era nell’aria ma adesso c’è anche l’ufficialità. Gaetano Aronica si è dimesso da consigliere comunale. E’ stato il suo legale di fiducia, l’avvocato Francesco Cottone, a protocollare via Pec il passo indietro di Aronica.

“Alla luce dei recenti fatti che hanno interessato direttamente il mio assistito – scrive Cottone – per i quali chiedo scusa alla cittadinanza tutta e al proprio elettorato, nonché all’intero consesso comunale, con il presente atto il signor Gaetano Aronica rassegna le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale. Altresì con la presente e per il suo tramite – continua la nota protocollata al Comune – lo stesso Aronica tende a precisare e ribadire di non essere mai stato tesserato nella compagine politica facente parte della Lega ed esorta gli organi politici ed istituzionali tutti a non strumentalizzare l’accaduto mettendolo alla gogna mediatica con la pubblicazione in rete dello stesso video per il quale si è già provveduto a denunciare gli autori”.