Pubblicità

Furto al Comprensivo Guglielmo Marconi di via Egitto. I ladri si sono introdotti nel plesso e hanno asportato 2 pianole digitali utilizzate per il corso di strumento musicale e qualche ventilatore. Per l’intrusione è stato rotto un vetro. Il dirigente della Marconi ha sporto denuncia alle forze dell’ordine. Il raid è stato con ogni probabilità messo in atto durante le ore notturne del passato weekend quando la scuola era chiusa. Per la Marconi purtroppo non si tratta del primo caso simile.