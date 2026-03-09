“Esprimiamo vicinanza e solidarietà alla Gioielleria La Cagnina di corso Umberto vittima di un atto criminoso deplorevole. Ancora una volta segmenti del comparto commerciale si ritrovano a subire furti e danneggiamenti con conseguente ricaduta sull’economia dell’intera comunità oltre che sulla serenità di intere famiglie. Auspichiamo una rapida ripresa per l’attività colpita e confidiamo in un celere ritorno alla piena funzionalità e riapertura della gioielleria. Altresì manifestiamo la speranza che gli autori dell’atto criminoso della notte scorsa possano essere celermente individuati e affidati alla Giustizia”. Così in una nota, la sezione CNA di Licata.
Furto con scasso Gioielleria, Cna: “Vicinanza e solidarietà”
