Maxi furto di rame dal quadro elettrico principale del depuratore di Palma di Montechiaro. L’impianto è attualmente sequestrato a seguito dell’ispezione effettuata dai militari dell’Arma del Centro Anticrimine Natura e dal personale di Arpa lo scorso 28 marzo. I predatori dell’oro rosso sono entrati in azione durante la notte, riuscendo a penetrare all’interno della struttura, e a portare via 900 metri di cavi lineari in rame, per un danno complessivo di 100.000 euro. Ad agire, secondo la prima ricostruzione dei fatti, almeno due o più malviventi esperti del settore. A fare la scoperta, un dipendente del Comune di Palma. Da lì, la denuncia alla Stazione Carabinieri che ha avviato le indagini.