Furto all’interno di un negozio di giocattoli in via Gela. Durante le ore notturne, ignoti malviventi sono riusciti ad introdursi nel negozio rompendo la vetrina. I ladri hanno portato via circa 300 euro in contanti contenuti nel registratore di cassa. La scoperta è stata fatta dalla proprietaria dell’attività commerciale che ha formalizzato denuncia presso la Compagnia Carabinieri. I Militari dell’Arma hanno avviato le indagini e al vaglio ci sono i filmati registrati dai circuiti di videosorveglianza della zona.