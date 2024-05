Pubblicità

Disavventura per una famiglia di turisti francesi oggi a Mollarella. Scesi dall’auto per una passeggiata in spiaggia, al loro ritorno hanno trovato un’amarissima sorpresa: sono stati derubati dei loro averi rimasti all’interno della vettura. Circa 500 euro in contanti più documenti e cellulari. Del caso si stanno occupando gli agenti del commissariato di Polizia.