“Rammarico e tristezza per quanto accaduto all’IC Marconi di Licata. Una tendenza, quella di entrare nelle scuole, saccheggiare e distruggere, purtroppo in costante aumento e non solo a Licata. Servono sistemi di sorveglianza adeguati sui quali, in collaborazione con i Dirigenti scolastici, bisogna ragionare al più presto”. Questo il commento dell’assessore alla Pubblica istruzione, Francesca Platamone.