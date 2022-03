Pubblicità

Si sono intrufolati all’interno di un magazzino, al piano terra di uno stabile, e hanno razziato diversi materiali, appropriandosi anche di una moto Aprilia. Il furto è stato messo a segno in via Biondi, nel centro abitato di Licata. La vittima è un cinquantenne del luogo che al momento del furto si trovava in casa. L’uomo s’è

recato nella caserma dei carabinieri dove ha formalizzato la denuncia.

A riferirlo è l’edizione odierna del giornale La Sicilia.

A fare la scoperta del furto – continua ancora il quotidiano – è stato lo stesso proprietario. Appena dentro si è trovato davanti una scena di devastazione. Al capofamiglia non è restato altro da fare che rivolgersi al centralino del 112. Sul fatto indagano i Carabinieri della Compagnia di Licata.