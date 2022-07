Pubblicità

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, un furto si è verificato nel pomeriggio di oggi in via Re Capriata, a pochi metri dal centralissimo corso Serrovira in prossimità di un importante supermercato della zona. Ad una donna è stata rubata una borsa che si trovava all’interno di un’autovettura. Sul posto gli agenti del Commissariato di Polizia che hanno avviato le indagini. L’Area in questione vede la presenza di diverse telecamere di videosorveglianza, i cui filmati verranno probabilmente visionati per dar seguito alle indagini e provare a risalire all’autore o agli autori del furto.