Da una prima stima ammonta a circa 20.000 euro l’ammontare del “colpo” messo a segno in una azienda agricola, che produce e commercializza olio di oliva, in contrada “Safarello”, alla periferia dell’abitato di Licata. Rubate 200 latte di olio da 5 litri ciascuna, per un totale di mille litri, un frangitore di olive, e altra attrezzatura da lavoro, mentre dagli uffici sono stati portati via un computer, una stampante, e perfino l’hard disk del sistema di videosorveglianza.

Ad entrare in azione durante le ore notturne, sarebbe stata una banda ben organizzata. I ladri hanno forzato il cancello d’ingresso, e poi una volta dentro, hanno “visitato” quasi tutti

gli ambienti dello stabilimento. Sul furto indagano i Carabinieri della Compagnia di Licata.