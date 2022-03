Pubblicità

I Carabinieri della Compagnia di Licata agli ordini del Capitano Augusto Petrocchi hanno avviato le indagini per risalire agli autori di un furto avvenuto in un’abitazione del centro. I malviventi, dopo aver forzato la porta ed essersi introdotti nell’abitazione, hanno portato via due fucili (che il legittimo proprietario aveva regolarmente denunciato) ed alcuni gioielli. A fare l’amara scoperta, lo stesso proprietario dell’immobile al rientro casa. Al vaglio ci sono anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.