Svuotati i serbatoi dei pullman di un’azienda di trasporti. I fatti – su cui sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Licata – si sono verificati una delle notti scorse in un’area di sosta in via Palma dove i mezzi dell’azienda trovano ricovero. Servendosi di strumentazione adatta, i malviventi hanno svuotato circa 100 litri di gasolio. La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta.