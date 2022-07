Pubblicità

Con l’assistenza legale dell’avvocatessa Linda Sabia del foro di Agrigento, nella giornata odierna il Tribunale di Agrigento ha assolto Angelo Stracuzzi. La sentenza è stata emessa dalla dottoressa Sciarratta.

Angelo Stracuzzi era stato arrestato nel 2018 per un furto di elettricità di 300.000,00 euro. Dopo 4 anni di processo, la linea difensiva impostata dall’avvocatessa Sabia è risultata vincente riuscendo a far assolvere l’imputato “per non aver commesso il fatto” smontando così le tesi accusatorie.