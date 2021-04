I Carabinieri hanno tratto in arresto un licatese di 66 anni reo di aver realizzato ben sei allacci abusivi lungo la rete idrica, all’altezza della Strada Statale 123. In manette con l’accusa di furto aggravato è pertanto finito un uomo di 66 anni che poi rivendeva il liquido con l’autobotte. Il fermo è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Agrigento che non ha però disposto alcuna misura cautelare.