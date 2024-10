Furto in una attività commerciale di corso Serrovira nella notte tra domenica e lunedì. Ad essere stato preso di mira un bar della zona. Ignoti malviventi hanno forzato la porta d’ingresso e si sono introdotti nell’esercizio asportando la cassetta portavalori. Per fortuna il titolare aveva vuotato il contenuto economico la sera precedente e i ladri non hanno pertanto ottenuto alcun bottino. Sul fatto indagano le forze dell’ordine con la Scientifica che ha già eseguito rilievi e al vaglio ci sono anche le immagini registrate dai circuiti di video sorveglianza attivi nella zona.