Furto con scasso nella notte tra Sabato e Domenica in una delle più note gioiellerie del centro. Secondo quanto abbiamo avuto modo di apprendere dallo stesso proprietario, “i ladri avrebbero impiegato circa 90 minuti per forzare l’infisso in Piazza Elena, indisturbati, pur facendo molto rumore a colpi di mazza” ma riuscendo comunque nella loro azione criminale vista l’ora tarda in cui si è verificato il fatto. Il proprietario dell’esercizio commerciale Franco Gallì – come già in passato avevano fatto altri commercianti del centro – dopo aver sporto denuncia, ha “richiesto un maggiore pattugliamento del territorio soprattutto durante le ore notturne quando Licata diventa una sorta di zona franca”. Al vaglio degli inquirenti i filmati delle telecamere di videosorveglianza.