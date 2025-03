Anche le chiese finiscono nel mirino dei malviventi che ormai da diversi mesi a questa parte stanno rubando di tutto entrando in scuole, negozi, esercizi commerciali e adesso anche luoghi di culto. L’ultimo episodio è quello che nella notte tra lunedì e martedì ha riguardato la chiesa Sant’Andrea, in via Carso, nel quartiere di Oltreponte. Dopo essersi introdotti da una finestra laterale, i ladri hanno visitato la sagrestia da dove hanno asportato un televisore e poche decine di euro mettendo tutto a soqquadro. La scoperta è stata fatta dal sacerdote di Sant’Andrea che ha allertato i Carabinieri della Compagnia di Licata. Dopo il sopralluogo sul posto, i Militari dell’Arma hanno avviato le indagini.