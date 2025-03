Furto in una casa di Licata. In totale i ladri si sono

portati via gioielli per 10.000 euro e mille euro in contanti approfittando dell’uscita della proprietaria, una pensionata di 70 anni.

I malviventi – difficile ipotizzare l’opera di un solo criminale – quasi sicuramente, erano a conoscenza delle abitudini della donna, e hanno agito durante quell’assenza, entrando in

azione appena ha lasciato l’appartamento. Sono penetrati

all’interno dopo avere forzato un infisso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Licata che hanno già avviato le indagini.