Questa mattina, alla riapertura dello stadio Dino Liotta per la rifinitura in vista della gara interna con il Sant’Agata in programma domani alle ore 15.00, gli addetti del club gialloblù si sono trovati di fronte uno spettacolo amaro.

Nella notte, infatti, ignoti si sono introdotti nei locali del club portando via scarpette, guanti, borsoni, nonché effetti personali dei nostri calciatori, che a causa dell’accaduto non hanno potuto svolgere il consueto allenamento.

La società Licata Calcio resta stupita e amareggiata di fronte a un tale gesto e condanna fermamente l’accaduto.

Le Forze dell’Ordine sono al lavoro per cercare di far luce sul caso.