Agrigento – Nel pomeriggio del 15 febbraio personale della Polizia di Stato, appartenente all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Agrigento, ha tratto in arresto in flagranza di reato un giovane agrigentino, per furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale.

Il personale di polizia, a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza, da parte del proprietario di una palestra il quale aveva ricevuto sul proprio dispositivo telefonico l’allarme che indicava l’intrusione di un soggetto all’interno della propria attività, interveniva immediatamente sul posto. Grazie alla sinergia dei poliziotti della Sala Operativa e degli operatori di volante si riusciva a fermare il soggetto bloccandolo tempestivamente.

A seguito della perquisizione personale, il giovane, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti giudiziari e di polizia, è stato trovato in possesso di arnesi atti allo scasso e di una somma di denaro ritenuta provento dell’attività delittuosa, prelevata tramite la forzatura di alcuni distributori automatici, ubicati all’interno della predetta attività. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare il coinvolgimento del giovane in analoghi episodi registrati nel corso delle ultime settimane e per i quali sono stati disposti, da parte del Questore Palumbo, mirate attività finalizzate al controllo del territorio e alla prevenzione di reati predatori. Il soggetto è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, che valuterà l’eventuale convalida dell’arresto e l’adozione delle ulteriori misure cautelari.

L’operazione testimonia l’impegno costante della Polizia di Stato nell’attività di prevenzione e contrasto dei reati contro il patrimonio, con particolare attenzione da parte del Questore di Agrigento Tommaso Palumbo, sempre attento all’analisi di episodi che, per la loro reiterazione e diffusione, generano allarme sociale e incidono in modo significativo sul tessuto economico locale.