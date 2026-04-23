La Polizia di Stato ha tratto in arresto due uomini colti nella flagranza del reato di furto aggravato ai danni della società Moncada Energy Group S.r.l. a Porto Empedocle.
Le indagini sono state condotte dagli agenti del Commissariato di P.S. di Porto Empedocle a seguito di segnalazione al NUE 112 da parte del personale di vigilanza ANCR Security di Catania, che segnalava un furto di rame in atto ad opera di due soggetti che si erano introdotti all’interno dei locali esterni della società Moncada Energy Group S.r.l. sita nel lungo mare di Porto Empedocle.
Gli operatori della volante intervenivano tempestivamente sul posto e coglieva i due individui nella flagranza del reato; i due uomini venivano trovati in possesso di metri 251,7 di cavo di rame trifase, già tranciato ed asportato dalle turbine coliche ubicate all’intero del piazzale recintato della società Moncada Energy Group S.r.l..
Nel corso delle operazioni, si procedeva al sequestro dei telefoni cellulari in uso ai due uomini, venivano inoltre sequestrati una cesoia e l’autovettura utilizzata dagli stessi.
In sede di denuncia l’Amministratore Unico della predetta società, precisava che il danno complessivo subito dalla società Moncada Energy Group S.r.l. ammonta ad euro 26.934,50.
I due uomini sono stati tratti in arresto nellaflagranza del reato di furto aggravato e, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Agrigento, condotto presso la Casa Circondariale di Agrigento.