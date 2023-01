Pubblicità

È quasi certamente doloso l’incendio che la notte scorsa ha danneggiato un negozio di arredamento di via Gaetano De Pasquali. I Vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina sono intervenuti alle 2,40 del mattino per domare le fiamme. I danni sarebbero ingenti. Sul fatto indagano gli agenti del Commissariato di Polizia di via Campobello alla ricerca di immagini registrate dai circuiti di videosorveglianza della zona.

In via De Pasquali, già nei giorni scorsi un’altra attività (nel campo della ristorazione) era stata vittima di un raid da parte di uno o più malviventi. La zona continua purtroppo ad essere molto problematica.