Pubblicità

Non ci saranno funerali pubblici per la famiglia Tardino. La Questura di Agrigento ha infatti optato per farli svolgere domani mattina in forma privata direttamente al cimitero con una presenza massima di 10 persone per i 4 componenti la stessa famiglia. Alla base della decisione, la difficoltà nel poter garantire il distanziamento sociale visto l’afflusso di persone previsto.

Divieto disposto anche per Angelo Tardino i cui funerali si svolgeranno giovedì.