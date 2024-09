Pubblicità

Sono in programma questo pomeriggio i funerali del giovane Agostino Licata morto nei giorni scorsi in via Lunga, nel quartiere Marina. Alle 18,30 in Chiesa Madre l’estrema unzione al giovane. Intanto è stata eseguita l’autopsia sul cadavere come disposto dalla Magistratura agrigentina dopo l’esame tossicologico. L’esito dell’autopsia è secretato ma sembrano esserci pochi dubbi sulla morte per overdose.