I Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina stanno operando in contrada Piano Bugiades per una perdita di Gas. I pompieri stanno mettendo in atto la creazione di un bypass con chiusura della linea. Strada per Ravanusa e Canicattì momentaneamente chiusa al transito veicolare dalla Polizia Municipale. Notevoli rallentamenti alla viabilità in zona.
Fuga di gas a Piano Bugiades, le immagini (video)
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