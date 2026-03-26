I Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina stanno operando in contrada Piano Bugiades per una perdita di Gas. I pompieri stanno mettendo in atto la creazione di un bypass con chiusura della linea. Strada per Ravanusa e Canicattì momentaneamente chiusa al transito veicolare dalla Polizia Municipale. Notevoli rallentamenti alla viabilità in zona.