Una segnalazione per una presunta fuga di gas in via Corsica è arrivata ai Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina che si sono recati sul posto. In via Corsica, piccola arteria tra corso Umberto e via Nazario Sauro, anche una squadra di tecnici del gas per constatare da vicino una situazione che sembra sotto Controllo. La segnalazione è partita poiché alcuni residenti della zona hanno avvertito puzza di gas. Con ancora negli occhi le drammatiche immagini di Ravanusa, la prudenza non è mai troppa.