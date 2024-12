Il circolo Fratelli d’Italia di Licata ringrazia la giunta regionale Schifani, che nella seduta odierna ha approvato il PSR Sicilia 2014/2022 prevedendo, tra le altre cose, “Sostegno e investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del produttivo danneggiati da calamità naturali” nelle province di Agrigento e Caltanissetta. Un grazie particolare va all’assessore Giusy Savarino che ha sostenuto fortemente l’approvazione del Piano, favorendo il nostro territorio. Non possiamo non ricordare che lo scorso 19 ottobre l’alluvione ha messo in ginocchio agricoltori e pescatori due grandi categorie di lavoratori che sostengono l’economia licatese. Oggi, più che mai siamo dalla loro parte e felici di condividere il pregnante risultato ottenuto.

Circolo Licata Fratelli d’Italia