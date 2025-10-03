ADV

Il circolo fratelli d’italia di Licata esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto con il finanziamento di € 4.263.980 che sarà destinato a mitigare il rischio di erosione costiera della Plaia. Dopo anni di attesa, il progetto per la salvaguardia della zona Playa diventa realtà grazie all’intervento dall’assessore Giusy Savarino, che fin dal suo insediamento, ha riconosciuto l’importanza di quest’opera a tutela del territorio e dei suoi abitanti. Ciò consentirà di mettere al sicuro la parte del litorale Plaia che ormai è zona residenziale. Un grazie in primos all’on. Savarino ed al suo staff che ha consentito di realizzare ciò che per i licatesi era un sogno! La buona politica dei fatti e non degli slogan.