Un intervento del circolo cittadino di Fratelli d’Italia dopo l’ultima seduta di Consiglio comunale.

Il Circolo di Fratelli d’Italia di Licata esprime grande soddisfazione per i fondamentali traguardi raggiunti nell’ultima seduta del Consiglio Comunale. Si tratta di un risultato straordinario, frutto di un intenso lavoro di squadra che ha visto collaborare in perfetta sinergia il Sindaco, l’Assessore alle Finanze, gli uffici comunali e l’intero gruppo di Fratelli d’Italia, la cui compattezza è stata determinante per il raggiungimento degli obiettivi.

I benefici di questa storica seduta non appartengono a una sola forza politica, ma sono destinati a tutti i cittadini di Licata, che finalmente potranno usufruire di agevolazioni economiche e di nuove opportunità di sviluppo, al pari degli altri Comuni d’Italia.

Il primo importante provvedimento approvato è la Rottamazione Quinquies. La predisposizione e l’approvazione di questa misura non sono state semplici, ma consentiranno una fondamentale definizione agevolata dei tributi locali, offrendo un aiuto concreto ai contribuenti in difficoltà.

A questo si aggiunge un altro traguardo di grandissimo rilievo: il via libera al nuovo Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e alle tariffe TARI per l’anno in corso. Grazie a un eccezionale risparmio gestionale di 1,5 milioni di euro, l’Amministrazione è riuscita ad abbassare la tassa sui rifiuti, riportando le tariffe ai livelli del 2024 e alleggerendo così la pressione fiscale su famiglie e imprese licatesi.

La seduta ha segnato una svolta epocale anche sul fronte dello sviluppo turistico ed economico del territorio con l’approvazione dello schema del PUDM (Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime). Questo strumento, atteso da tantissimi anni dalla città, entrerà ora nella fase conclusiva del proprio iter presso la Regione Siciliana, aprendo la strada a nuovi investimenti e a importanti ricadute economiche per tutta la costa e per l’indotto locale.

L’unico rammarico della serata è rappresentato dall’assenza di alcuni consiglieri comunali. Di fronte a provvedimenti di tale importanza per cittadini, famiglie e imprese, sarebbe stato auspicabile un’ampia partecipazione e una condivisione delle scelte nell’interesse della città. Fratelli d’Italia prende atto di una precisa scelta politica, ma continuerà a lavorare con responsabilità per il bene di Licata.

Il lavoro del gruppo di Fratelli d’Italia, tuttavia, non si ferma qui. È già in cantiere la definizione agevolata delle entrate comunali, ai sensi dell’art. 1, commi 102-110, della legge n. 199 del 30 dicembre 2025, una misura già deliberata dalla Giunta che sarà portata al voto nel prossimo Consiglio Comunale.

Continueremo a lavorare ogni giorno con la massima dedizione, nell’esclusivo interesse dei cittadini e con l’obiettivo di rilanciare e far crescere la città di Licata.

Il circolo di Fratelli d’Italia Licata