Un altro Dipartimento tematico è stato attribuito da parte del commissario provinciale di Fratelli d’Italia, Calogero Pisano, che continua nell’opera di strutturazione del partito nel territorio agrigentino.

Si tratta del Dipartimento provinciale dell’Istruzione che va a all’avvocato Salvatore Graci, Presidente del Circolo territoriale di Fratelli d’Italia di Licata.

“Il tema dell’istruzione è centrale nell’agenda del nostro partito– dichiara Calogero Pisano – Salvatore Graci ha le competenze giuste per ricoprire in maniera ottimale un ruolo così delicato. Gli faccio un grosso in bocca lupo nella consapevolezza che svolgerà un proficuo lavoro”.

Un augurio di buon lavoro giunge a Graci anche dal vicecommissario provinciale di Fratelli d’Italia Vincenzo Giambrone: “Mi congratulo con Salvatore Graci, apprezzato professionista e persona capace, per il nuovo incarico che gli è stato affidato, un Dipartimento così importante non poteva finire in mani migliori”.

Esprime soddisfazione per la nuova nomina Salvatore Graci che afferma: “Sono onorato per la fiducia che il commissario provinciale Calogero Pisano mi ha dimostrato affidandomi la responsabilità di un Dipartimento così importante. Importanti iniziative sono già in corso con la responsabile del Dipartimento dell’Istruzione, On.le Paola Frassinetti, e con la vice responsabile con delega alla scuola, On.le Ella Bucalo, che mireranno a ricostituire una scuola che negli ultimi anni è stata abbandonata a sè stessa. Conscio e consapevole delle tante criticità esistenti nel mondo della scuola, il mio impegno sarà massimo ed ancora più stimolante. Ringrazio i vertici provinciali, e tutti gli amici di Fratelli d’Italia, per gli attestati di stima e affetto ricevuti”.