Dura presa di posizione del presidente del Circolo Territoriale Fratelli D’Italia, l’avvocato Salvo Graci.

Ecco il ritorno del vecchio modo di fare politica, criticare, fare calcoli ed attivare la macchina del fango.

Ritengo che questa sia la politica del fallimento e del tracollo.

Oggi abbiamo bisogno di una nuova politica… una politica del confronto, del dialogo costruttivo, delle idee…una politica al servizio dei cittadini e per la crescita del territorio.

Basta con la politica “della caciara”….. del “tutti contro tutti”….. del “o con me o contro di me”….

La gente è stanca di tutto ciò!!!

Facciamo un passo verso la VERA POLITICA. Ascoltiamo la gente e proponiamo progetti SERI per lo sviluppo della nostra martoriata terra.

Chi ha fatto bene o chi si presenta con IDEE e PROGETTI non teme le elezioni e non ha paura di quanti

candidati ci possano essere nella propria città…. Sono i cittadini a votare ed a premiare chi ha fatto bene.

Chi questa sicurezza non ce l’ha… faccia i conti solo con sé stesso e non vada alla ricerca di alibi!!

Ricordiamo che la nostra Costituzione garantisce il diritto a tutti SIA DI VOTARE che di ESSERE VOTATI!!!

Questa si chiama DEMOCRAZIA!

Noi siamo a lavoro…. lavoriamo per il nostro territorio… sono già in corso tavoli tecnici… ed altri ne

saranno attivati…. al solo fine ad analizzare le problematiche che più attanagliano il nostro Paese ed al solo fine di promuoverne le soluzioni. Questo sarà il nostro solo ed unico modo di fare politica! Tutto il resto non ci appartiene!

Il Presidente del Circolo F.d.I. di Licata – Salvatore Graci