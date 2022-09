Dopo l’election day del 25 Settembre, il gruppo locale di Fratelli D’Italia ringrazia per il risultato ottenuto.

La portavoce territoriale di Fratelli d’Italia di Licata Stefania Xerra, orgogliosa del risultato elettorale ringrazia gli elettori di Fratelli d’Italia che con il loro contributo hanno fatto crescere il partito ampliando le reali possibilità di fare parte del gruppo che nei prossimi giorni si insedierà. Il nostro è un progetto di crescita che ha come obiettivo immediato la rinascita del la nostra amata terra. Per fare questo aggiunge il presidente Salvatore Graci invito chiunque volesse dare il proprio contributo e spendersi per il nostro territorio a prendere contatti poiché siamo convinti che il lavoro di squadra vince sempre. Per concludere cogliamo l’occasione per congratularci con gli onorevoli nostri concittadini e non augurando un proficuo lavoro.