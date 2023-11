Pubblicità

Ieri pomeriggio i corsisti del serale dell’istituto Alberghiero Re Capriata sono stati ospiti del frantoio Antona per una visita guidata personalmente dal proprietario Roberto Antona. “Visita conclusa con una degustazione del nostro olio extravergine d’oliva con il pane di grano antichi di Tony Rocchetta” spiega Antona. Non si tratta della prima visita di studenti durante questo periodo di molitura 2023 per il frantoio Antona.