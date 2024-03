Pubblicità

Frantoio Antona e Tony Rocchetta, contadino e custode della varietà di grano Chiattiliddra con la grandissima collaborazione di Lidia Liotta, sono stati in visita presso la scuola per l’infanzia M. Serrovira per portare nelle scuole il nostro progetto “DALLA TERRA ALLA TAVOLA”.

“Abbiamo parlato di gesti agricoli – si legge in una nota – tra l’altro messi in atto anche dai bambini nell’agriteatro didattico allestito per l’occasione, di valorizzazione del nostro territorio con i nostri prodotti tipici locali ed infine

per grandi e piccini degustazione di pane, di grani antichi con il nostro olio extravergine d’oliva ed una torta fatta sempre con farina integrale di grani antichi con una muosse di ricotta e miele tutto con ingredienti rigorosamente a km 0.

Un ringraziamento particolare – concludono gli organizzatori – a tutte le maestre del plesso che ci hanno fatto sentire a casa loro e a tutti i meravigliosi bimbi della scuola materna che ci hanno accolto con un grande entusiasmo ed un calore travolgente, grazie a tutti alla prossima”.