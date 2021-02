Si è tenuta ieri, nell’Aula Consiliare del Palazzo di Città, la cerimonia di saluto e ringraziamento per Franco Morello, il responsabile dell’Ufficio Stampa del Comune che dal primo febbraio è andato in pensione.

Presenti alla cerimonia il Sindaco Giuseppe Galanti, l’Assessore al Personale Calogero Scrimali e i colleghi che, nel pieno rispetto delle misure di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, hanno voluto salutare e ringraziare il giornalista per la dedizione e la professionalità mostrate in 41 anni di servizio nella pubblica amministrazione.

Antonio Franco Morello è iscritto all’Albo dei Giornalisti Pubblicisti dal 1977. Stimato e apprezzato cronista, ha collaborato con importanti testate nazionali e regionali tra cui il Corriere dello Sport, la Gazzetta dello Sport, il Giornale di Sicilia, La Sicilia e con alcuni giornali locali tra cui l’Amico del Popolo, La Vedetta e il Risveglio Licatese.

È stato responsabile dell’Ufficio Stampa del Comune di Licata dal 1° ottobre 2005 al 31 gennaio 2021 firmando migliaia di comunicati e rassegne stampa.

A nome mio e dell’Amministrazione comunale – è il commento del Sindaco Galanti – desidero esprimere a Franco Morello il più sentito ringraziamento non solo per la professionalità e la dedizione ma soprattutto per l’aspetto umano e la disponibilità con cui si è speso per il nostro Comune in questi 41 anni di servizio. Ha contribuito alla crescita dell’ente sia sul piano delle mansioni di natura amministrativa che nel campo dell’attività di informazione creando, con il suo ruolo, un collegamento con l’esterno e nel contempo delineando la memoria storica del Municipio. A Franco l’augurio per la prossima fase della sua vita – conclude Galanti – che di sicuro non sarà meno ricca di soddisfazioni della precedente.