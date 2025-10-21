L’agrigentino Cav. Francesco Pira, Professore di sociologia all’Università di Messina, è stato eletto domenica scorsa a Viterbo, nel corso dell’Assemblea nazionale, Vice Presidente Vicario Nazionale dell’UNIMRI (Unione Nazionale degli Insigniti al Merito della Repubblica Italiana), che ha visto la riconferma per acclamazione del Presidente Cav. Gianni Porcaro, e dei tre Vice Presidenti Uff. Riccardo Saponara (area Nord), Uff. Giacinto Panebianco (area sud).

Soddisfazione per l’elezione del Cav. Pira, è stata espressa dal Presidente Regionale UNIMRI, Cav. Franco Messina: “un grande risultato che gratifica la sezione di Agrigento, a cui il prof. Pira è iscritto e tutte le socie e i soci siciliani. In qualità di Presidente regionale mi congratulo e sono certo saprà svolgere al meglio questo prestigioso incarico”.

Pira era stato Vice Presidente nazionale nel quadriennio 2021-2025 ma in virtù del numero dei soci iscritti in Sicilia e Sardegna, per statuto la carica di Vice Presidente Vicario è stata attribuita alle Isole.

“Ringrazio per l’affetto e la stima – -ha commentato il neo Vice Presidente Vicario Nazionale UNIMRI Cav. Francesco Pira- tutti i dirigenti, le socie e i soci che per acclamazione hanno voluto la mia riconferma con l’aggiunta della nuova responsabilità di Vicario. Un grazie speciale al Cav. Franco Messina, nostro Presidente Regionale, uomo di grandi capacità e grande sensibilità, che nei giorni scorsi è stato confermato alla guida della Sicilia, a tutte le amiche e gli amici siciliani e agrigentini. Si tratta di un’attività di volontariato e di servizio che proseguirò con il solito impegno”.

Parole di apprezzamento per il Cav. Francesco Pira anche dal riconfermato Presidente nazionale Cav. Gianni Porcaro: “So perfettamente i sacrifici che fa per far parte della nostra squadra. Andiamo avanti spediti”.

Il Cav. Pira è anche il Direttore Responsabile della rivista dell’UNIMRI.