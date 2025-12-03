Il professor Francesco Pira, Associato di Sociologia dell’Università di Messina, saggista e giornalista riceverà alle 17 di venerdì 5 dicembre 2025 presso l’Hotel Conchiglia D’Oro di Mondello (Palermo) il prestigioso Premio Internazionale Mondello Arte Expo 2025, per la sua attività di ricerca e divulgazione scientifica. Lo ha comunicato il Presidente, Maestro Maurizio Lucchese, specificando che si tratta del Premio Speciale della Giuria con la motivazione: “per il suo impegno sociale nel campo della ricerca scientifica sui fenomeni in materia di disagio giovanile e cyberbullismo”.

Il Premio Internazionale Mondello Arte Expo 2025 ha come missione quella di valorizzare figure che, attraverso arte, cultura e impegno civile, contribuiscono alla crescita del territorio siciliano e al suo racconto più autentico. Un premio che negli anni si è distinto per l’attenzione ai talenti emergenti e alle personalità che operano nei diversi settori della cultura, con particolare riguardo ai temi della legalità della ricerca e dell’inclusione sociale.

“Ringrazio il Presidente Mauro Lucchese e la Giuria tutta – ha dichiarato il professor Francesco Pira appresa la notizia– per la motivazione che sottolinea il mio contributo alla comprensione dei fenomeni legati al disagio giovanile, alla comunicazione digitali e ai rischi delle devianze in rete. Sono onorato e lusingato per questo riconoscimento.

Ripeto sempre che ricevere un Premio è molto gratificanteperchè spinge a dare sempre di più e ad impegnarsi e a non tradire mai la fiducia di chi ha creduto in te. In un momento in cui la società sembra distratta e superficiale questi attestati di stima sono significativi e sono uno sprone a proseguire nel lavoro di ricerca e di divulgazione”.

Francesco Pira, è Professore Associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi e insegna Teorie e Tecniche del giornalismo digitale, Social Media e Comunicazione d’Impresa, Giornalismo Sportivo nel Corso di Laurea Triennale e Giornalismo Digitale nel Corso di Laurea Magistrale presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, e Tecniche Comunicative in Sanità Pubblica nel Corso di Laurea in Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica presso il Dipartimento Dipartimento di Scienze Biomediche,Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali, BIOMORF dell’Università degli Studi di Messina. E’ stato nominato nel 2025 componente del Comitato Scientifico dell’Intergruppo Parlamentare sul Digitale presieduto dall’on. Naike Gruppioni. Sempre nel 2025 è entrato a far parte di un gruppo per un importante progetto di ricerca sulla Famiglia Digitale del Centro de Investigation Social Applicada dell’Università di Malaga (Spagna). A marzo 2024 è stato nominato Presidente della branch Comunicazione Media e Informazione dii Confassociazioni, di cui era stato Vice Presidente e dal giugno 2020 è Presidente anche dell’Osservatorio Nazionale sulle Fake News. Insegna in Master universitari e in corsi destinati a docenti e dipendenti pubblici. E‘ componente del Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze Politiche dell‘omonimo Dipartimento dell’Università di Messina. E’ Visiting professor presso l’Università Re Juan Carlos di Madrid in Spagna e Docente Erasmus presso l’Università Marie Curie di Lublino in Polonia. Membro del Comitato Accademico del Observatorio Euromediterráneo de Democracia y Espacio Público de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid). E’ stato Coordinatore e Responsabile Scientifico per l’Italia, del Progetto OIR, sulla didattica inclusiva – Erasmus + (Open Innovative Resources) finanziato dall’Unione Europea che ha visto insieme le Università di Lublino (Polonia), Oviedo (Spagna) e Messina. Visiting Marie Curie Staff Member presso il Center for Social Science, Tiblisi (Georgia), nell’ambito del Progetto SHADOW (MSCA-RISE call H2020-MSCA-RISE-2017. Saggista è autore di oltre 80 tra monografie, contributi in volumi e articoli scientifici (in italiano, inglese e spagnolo). È condirettore della rivista Addiction & Social Media Communication e fa parte del comitato scientifico di riviste scientifiche e convegni, in Italia e all’estero. E’ stato relatore in convegni internazionali e conferenze in India, Thailandia, Grecia, Danimarca, Francia, Croazia, Slovenia, Spagna Portogallo, Polonia, Armenia, Georgia e Belgio. Nel giugno 2008 per l’attività di ricerca e saggistica è stato insignito dal Capo dello Stato, on. Giorgio Napolitano, dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Nel corso della sua carriera gli sono stati conferiti numerosi riconoscimenti. Ha intrapreso una battaglia personale con il bullismo, il cyberbullismo, il sexting, le fake news e la violenza sulle donne. Su questi temi ha svolto ricerche e tenuto seminari in Italia e all’Estero per studenti, docenti e genitori. Il quotidiano Avvenire l’ha definito uno dei maggiori analisti italiani del fenomeno Fake News