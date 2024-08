Pubblicità

Il professore Francesco Pira ha espresso un accorato pensiero ad un anno dalla scomparsa del professore Calogero Carità.

Sono davvero rammaricato di non partecipare alla presentazione del libro del professor Calogero Carità “Licata Nobile” per un impegno concomitante ad Agrigento per il mio incarico di Presidente di Zona del Lions Club International. Ho comunicato alla moglie Nazarena, ai figli Riccardo ed Enrico, al fratello Angelo, mio amico da oltre 30 anni, questa

mia impossibilità ma ci tenevo ad inviare poche righe che spero possano essere lette.

Il professor Carità, a cui mi legavano sinceri sentimenti di amicizia ha lasciato nella sua città d’origine un ricordo indelebile che dovrà essere onorato nel migliore dei modi. Da Presidente della Commissione Toponomastica, assicuro il massimo dell’impegno, sia personale che di tutta la Commissione, (è oggi al tavolo dei relatori la preparatissima professoressa Giuseppina Incorvaia), per lavorare sull’intitolazione di un bene del nostro Comune che possa mantenere vivo quotidianamente il nome, la personalità, la

preparazione e la storia dell’amico Lillo Carità.

E’ allo studio la possibilità di proporre l’intitolazione del Chiostro Badia, di proprietà comunale, dove il professore Carità ha perso la vita mentre presentava un volume edito dalla casa editrice La Vedetta che aveva creato, scritto dal dottor Francesco Glicerio.

In quella tragica sera di un anno fa è accaduta una cosa terribile ma allo stesso tempo incancellabile: il professore Carità è morto mentre parlava della sua famiglia, delle sue origini, della nostra Licata. E’ morto accanto al Museo che ha fortemente voluto. E’ morto nel Chiostro luogo di cultura e di condivisione della nostra amata Licata. Il libro Licata Nobile in cui ho il privilegio di essere citato nell’introduzione dal professore Carità, è

l’ennesima testimonianza di un lavoro eccellente di ricerca consegnato a tutti noi. Sarà mia cura proporre al Sindaco avvocato Angelo Balsamo, all’Amministrazione e a tutte le Autorità, ogni utile iniziativa per mantenere vivo il ricordo di una personalità straordinaria della nostra Comunità.

Un abbraccio alla famiglia di Lillo, ai relatori, agli organizzatori, e tutte le persone presenti.

E’ stato un grande privilegio per me fare un pezzo di strada con Lillo, è e sarà sempre nel mio cuore, insieme alle persone importanti della mia vita. Grazie per questa opportunità che mi avete dato di poter esprimere il mio pensiero.

Professore Francesco Pira