Premiato l’impegno e il talento: Francesco Imbrogiano entra nel “Wall of Fame” del Sandro Pertini.

LGiornata speciale all’Istituto Paritario Sandro Pertini di Licata. La scuola ha voluto celebrare uno dei suoi alunni, Francesco Imbrogiano, protagonista con il Licata Calcio 1931 della straordinaria stagione 2025/2026 culminata con la vittoria del campionato di Eccellenza e la promozione in Serie D.

Alla presenza di compagni, docenti e personale, il coordinatore prof. Giovambattista Platamone ha consegnato a Francesco una targhetta per meriti sportivi a nome di tutto l’Istituto. Un riconoscimento che premia non solo il risultato sul campo, ma anche l’esempio di dedizione, disciplina e spirito di squadra portato tra i banchi di scuola.

Visibilmente emozionato, Francesco ha ringraziato e ha ricambiato il gesto donando la sua maglia ufficiale del Licata Calcio 1931, autografata, che sarà affissa nei locali dell’Istituto. La maglia troverà posto nel “Wall of Fame”, lo spazio dedicato a tutti gli studenti che negli anni si sono distinti nella società, nello sport, nell’arte e nel volontariato.

“Francesco dimostra che studio e passione possono crescere insieme” ha commentato il prof. Platamone. “Il suo traguardo è di tutta la nostra comunità scolastica. L’Albero del Coraggio che abbiamo piantato giorni fa ci ricorda il valore della memoria, e il Wall of Fame ci ricorda il valore dell’esempio.”

Da parte del Sandro Pertini, le congratulazioni a Francesco e un grande in bocca al lupo per la prossima stagione in Serie D. Un ringraziamento al Licata Calcio 1931 per l’impegno nel far crescere i giovani del territorio.

Forza Licata, forza Pertini!