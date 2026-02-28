ADV

Grande soddisfazione per la classe 2A, classificatasi al primo posto nel concorso “Lì dove serve – Una chiamata salva la V.I.T.A., promosso in occasione della Festa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

La cerimonia di premiazione si è svolta presso il Palacongressi di Agrigento, alla presenza delle autorità civili e militari e di numerose delegazioni scolastiche del territorio.

La manifestazione si è aperta negli spazi esterni con il solenne momento degli onori al Tricolore e ai Caduti, resi dal Prefetto di Agrigento e dal Comandante dei Vigili del Fuoco. Particolarmente suggestiva la manovra speleo-alpinistica di omaggio al Tricolore, accompagnata dall’esecuzione dell’Inno Nazionale, che ha regalato ai presenti un momento di intensa partecipazione e orgoglio.

All’interno del foyer, studenti e ospiti hanno potuto prendere parte a un percorso immersivo, didattico e conoscitivo dedicato alle dotazioni tecniche specialistiche dei soccorritori, approfondendo strumenti e modalità operative utilizzate negli interventi di emergenza.

Per il concorso, i ragazzi della 2A hanno realizzato un video in formato telegiornale (TG), dimostrando creatività, spirito di collaborazione e grande consapevolezza civica. Nel loro elaborato si sono soffermati sull’importanza della corretta segnalazione delle emergenze attraverso il Numero Unico 112, sottolineando come una comunicazione chiara e tempestiva possa fare la differenza nei momenti critici.

Il primo posto rappresenta un importante traguardo per la classe 2A e motivo di grande orgoglio per l’intera comunità scolastica. Attraverso il loro lavoro, gli studenti hanno saputo valorizzare i principi della prevenzione, della responsabilità e della solidarietà, dimostrando che la cultura della sicurezza può e deve essere appresa fin da giovani.

Un’esperienza formativa e significativa che resterà nel cuore dei ragazzi e che ha rafforzato il loro senso civico e il rispetto verso chi ogni giorno opera “lì dove serve”.