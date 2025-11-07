Ottobre all’insegna dell’internazionalizzazione per l’Istituto Comprensivo “Francesco Giorgio” di Licata, che ha portato la sua voglia di innovare fino a Helsinki, Lisbona e Dublino. Tredici docenti di ogni ordine di scuola – infanzia (ins. Valentina Castiglione e Cinzia La Cognata), primaria (ins. Pina Giarrizzo e Rosa Marino) e secondaria di primo grado (prof. Bonvissuto Maria Grazia, Valentina Cammalleri, Carmelo Cufaro, Andrea Cannizzaro, Domenico De Caro, Di Blasi Salvatore, Grazia Macrì, Annalisa Malfitano e Sabina Risplendente) – hanno preso parte a tre mobilità PNRR Erasmus+ dedicate al job shadowing, ovvero l’osservazione e la condivisione di buone pratiche educative con colleghi europei. A coordinare le attività la dirigente scolastica prof.ssa Rosaria Decaro.

La prima tappa è stata Helsinki, dove sei insegnanti hanno trascorso dieci giorni nel cuore del sistema educativo finlandese, riconosciuto tra i più avanzati al mondo. L’esperienza ha permesso di approfondire temi come l’autonomia didattica, la creatività e il benessere degli studenti.

Successivamente, la dirigente Decaro e tre docenti della scuola secondaria sono volati a Lisbona, per esplorare approcci innovativi legati alla digitalizzazione, all’inclusione e al lavoro per competenze, in un contesto di confronto con colleghi europei.

Infine, quattro docenti hanno raggiunto Dublino, dove hanno potuto perfezionare le metodologie di insegnamento dell’inglese e scoprire nuove strategie per potenziare le abilità comunicative degli studenti in un ambiente multiculturale.

Le tre esperienze segnano un importante traguardo e, al tempo stesso, un nuovo inizio: i docenti condivideranno con tutto l’istituto le competenze acquisite, per far crescere l’intera comunità scolastica.

«Siamo orgogliosi di aver vissuto esperienze così ricche e significative – commenta la dirigente Rosaria Decaro – L’Europa ci insegna che la scuola è una rete viva di idee, persone e culture, e vogliamo portare questo spirito anche qui alla Francesco Giorgio di Licata».

Un mese di ottobre che ha fatto davvero “volare” l’Istituto “Francesco Giorgio”, confermando che l’educazione è il viaggio più bello da intraprendere.