C’è un licatese che ha centrato un primato davvero eccellente a Ferrara. Si tratta di Francesco Carità, licatese di origine ma trasferito a Ferrara ormai da anni. Ebbene nell’ultima tornata elettorale che ha rinnovato la Giunta e il Consiglio comunale della città emiliana, Francesco Carità è risultato in assoluto il consigliere comunale più votato totalizzando 1.100 preferenze nella lista “Alan Fabbri Sindaco” che gli sono valsi l’appellativo di “mister preferenze”. Per Francesco Carità, attualmente consigliere provinciale in carica, si tratterà del secondo mandato da consigliere comunale a Ferrara, stavolta con un consenso davvero plebiscitario. I complimenti della redazione di Licatanet e Lanterna Tv.