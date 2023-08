Pubblicità

“Desidero esprimere la mia vicinanza e quella di tutta l’amministrazione comunale, alla famiglia della giovane donna marocchina che, per cause ancora da accertare, ha perso la vita insieme al bambino che portava in grembo.

Mi stringo attorno al dolore del marito El Hachimi Mohamed, dei familiari e della comunità marocchina di Licata, per manifestare tutta la vicinanza in questa prova della vita così inaspettata e difficile”. A farlo sapere al nostro portale è Francesca Platamone assessore all’integrazione culturale.