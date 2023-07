Pubblicità

La vicesindaca Francesca Platamone ha affidato al nostro portale un proprio intervento sui recenti episodi di cronaca registrati in città.

“I fatti che improvvisamente hanno scosso una comunità, che hanno reso visibile ciò che forse in questi anni in città non abbiamo voluto vedere: un crescendo di contesti violenti con presenza di illegalità e densità criminale.

Oggi più che mai, occorre un recupero di centralità politica e attenzione verso i nostri giovani, occorre tracciare strade percorribili e mettere in campo azioni di governo locale che mirino a fare rete, a creare una “comunità educante“, perché il nostro territorio ha un’enorme bisogno di arginare e contenere certi fenomeni, certi episodi drammatici e inaccettabili”.

Francesca Platamone – vicesindaco