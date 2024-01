Pubblicità

Deposito progetto Diga San Giovanni, intervento dell’assessore alle Politiche Agricole del Comune di Licata, Francesca Platamone.

“Per la prima volta, a Licata, un consorzio deposita in Regione un progetto per la canalizzazione delle acque irrigue”

Adesso, si lavori affinché tutto possa essere realizzato nel più breve tempo possibile, nella consapevolezza che un intero gruppo crede fermamente nell’obiettivo di portare l’acqua dalla diga San Giovanni anche nelle campagne di Licata, gruppo che non si risparmierà fino al raggiungimento del risultato.

Grazie ad Enzo Graci e a tutto il “Consorzio Piana del Salso”, grazie a chi materialmente ha curato il progetto, l’ingegnere Di Mino, al Sindaco Angelo Balsamo, al direttore del dipartimento agricoltura della Regione Siciliana, Dott. Dario Cartabellotta, grazie all’onorevole Annalisa Tardino, fondamentale in tutti i passaggi. Avanti così!“.