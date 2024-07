Pubblicità

Frana di contrada Poliscia, arriva l’emissione di un’ordinanza contingibile e urgente da parte del Sindaco Angelo Balsamo. Dopo il nostro servizio andato in onda su Lanterna Tv, sono stati esperiti una serie di sopralluoghi da parte della Protezione civile comunale – segnatamente in data 8 Luglio – nel corso del quale è stato constatato che “l’evoluzione della frana in corso a tutt’oggi è ancor più aggravato e compromesso, in quanto il cedimento del terreno al di sotto del manto stradale ha creato un vuoto, rendendo di fatto un pericolo per il transito veicolare o per i bagnanti che sostano nella zona sottostante”. Da lì la decisone di “limitare la viabilità nel tratto stradale interessato solo al passaggio pedonale nei 13 metri di tratto stradale interessati dal cedimento fino al completamento dei lavori per il ripristino delle condizioni di normalità”. I provvedimenti riguardano anche la sottostante spiaggia che sarà delimitata da almeno 5 metri dal luogo della frana evitando così ai bagnanti di porsi proprio sotto il tratto più critico.