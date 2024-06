Pubblicità

Posa della prima pietra oggi in contrada Ciotta a Palma di Montechiaro a distanza di oltre 13 anni dalla frana. I lavori che si protrarranno per un minimo di 240 giorni ed un massimo di 300 giorni, consentiranno il ripristino dei luoghi e della strada che porta a Marina di Palma. Per questa opera sono stati stanziati oltre cinque milioni di euro.