Oggi ultimo giorno della fiera enogastronomica dedicata ai più piccoli.

La Befana per l’occasione è arrivata accompagna in Harley Davidson dal club Licata Chapter che hanno lasciato in bella mostra i loro bolidi.

Un bagno di folla che ha riempito ogni metro di Piano Mangiacasale, il giorno clou dell’evento “Aspettando la Befana” ha visto la partecipazione numerosa dei licatesi che sono accorsi in massa con i loro bambini per salutare la Befana.

Selfie di rito, fiumi di caramelle ed omaggi per i più piccoli, è stata una serata ricca di divertimento e sorprese.

Oggi si replica dalle ore 16.30 fino a mezzanotte nella splendida cornice di Mangiacasale per l’occasione illuminata a festa grazie al contributo gratuito della ditta Bennici Illuminazione.

“La pizzeria mobile, i panini palermitani, zucchero filato e crepes, i gonfiabili e le giostrine, la buona musica e tanti sorrisi, a Mangiacasale non manca nulla e il divertimento è assicurato!” questo il commento degli organizzatori che sperano di chiudere nel migliore dei modi la prima edizione di “Aspettando la Befana”.