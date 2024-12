I VERTICI REGIONALI DI FORZA ITALIA, ED IL PRESIDENTE SCHIFANI, AD AGRIGENTO. IL COORDINAMENTO AZZURRO DI LICATA INVITA TUTTI A PARTECIPARE.

Dal coordinamento Azzurro di Licata arriva l’invito a tutti a partecipare a “Forza Italia per lo sviluppo di Agrigento Capitale della Cultura”, evento in programma per le 10 di domani, sabato 21 dicembre, al Dioscuri By Palace di Agrigento.

Interverranno: Margherita La Rocca Ruvolo, Segretario Provinciale di Forza Italia; Riccardo Gallo, Vice Segretario Regionale di Forza Italia; Marcello Caruso, Segretario Regionale di Forza Italia; ed il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani.

“Sarà – commenta il coordinamento di Forza Italia di Licata – un grande momento di confronto sulle possibilità di sviluppo dell’intera provincia, grazie ad Agrigento Capitale della Cultura 2025. Non mancate!”.